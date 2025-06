Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der BSV 79 Magdeburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 unterlag das Team von Andreas Heyse mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Andreas Heyse. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Tim Kolzenburg vor: In der 38. Spielminute schoss Erik Teege mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Burger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher Gerhard Schmidt der Torschütze (55.).

BSV 79 Magdeburg hinkt 0:2 hinterher – Minute 55

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 76: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Pascal Thiede ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Unmittelbar darauf gelang es Schmidt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (80.). Die Magdeburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Burger BC 08

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Wolde, Dreiling (84. Nsien), Nsangou, Klinzmann, Gröschner, Herbst, Glage, Kokert (67. Bansemer), Ngou, Ellrich (73. Kasper)

Burger BC 08: Micksch – Engel, Gase (90. Schäfer), Teege (73. Grisgraber), Ulrich, Bartel (52. Koderisch), Saage, Schmidt (86. Schulz), Lichtenberg (90. Kersten), Parpart, Thiede

Tore: 0:1 Erik Teege (38.), 0:2 Christopher Gerhard Schmidt (55.), 0:3 Pascal Thiede (76.), 0:4 Christopher Gerhard Schmidt (80.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 58