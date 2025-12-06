Eine deutliche Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Vor 27 Zuschauern hat sich das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3) gegen Osterwedding geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – 26. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (83.). In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – El Zayat (53. Tischer), Kulinich, Dervishaj, Jibril, Preuss, Farho (72. Kidw), Jahjah, Kompaniiets, Rezai, Norenko (67. Volkmer)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Embach, Koch (84. Suchanek), Klaus, Loof (79. Reuter), Nölle (82. Dziobek), Barkowski, Nakoinz (84. Frimel), Schulze, Falkenberg, Gebhardt (67. Magel)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27