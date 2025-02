Ergebnis 17. Spieltag Heimpartie SV Seilerwiesen Magdeburg gegen Burger BC 08 endet mit klarem 0:4

Klar unterlegen zeigte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg in der Auseinandersetzung gegen den Burger BC 08 am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).