Klar unterlegen zeigte sich die SG Blau-Weiß Niegripp in der Auseinandersetzung gegen den Burger BC 08 vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:1).

Burg/MTU. Auf dem Sportplatz Niegripp wurden die Fans der SG Blau-Weiß Niegripp am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Hendrik Niegengerd durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (0:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Tim Kolzenburg, als Hendrik Schäfer für Burg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger legten nach. Diesmal war Xaver Parpart der Torschütze (46.).

SG Blau-Weiß Niegripp sieht sich 0:2 im Rückstand – 46. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Robin Wehrmann traf in Minute 69 und Adam Jan Grisgraber zweimal in Minute 75 und 82. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 19

Nur kurz darauf gelang es Arturs Beinarovics, den Ball ins Netz zu befördern und den Burgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (87.). In Spielminute 89 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – Burger BC 08

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Beinarovics, Sandmann, Hennig, T. Endert (79. N. Endert), Armbruster, Heisinger (79. Kruse), Schuh (46. Blum), Peseke, Provenzano (70. Enke), Eschner

Burger BC 08: Micksch – Schäfer (79. Ulrich), Wehrmann, Engel, Thiede, Parpart (72. Rusche), Grisgraber, Gase (72. Lichtenberg), Bartel (65. Baas), Saage, Zimmer (79. Kersten)

Tore: 0:1 Hendrik Schäfer (40.), 0:2 Xaver Parpart (46.), 0:3 Robin Wehrmann (69.), 0:4 Adam Jan Grisgraber (75.), 0:5 Adam Jan Grisgraber (82.), 1:5 Arturs Beinarovics (87.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Franz Joseph Neumann, Fynn Stahnke; Zuschauer: 200