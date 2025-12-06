Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der MSC Preussen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Osterweddinger SV unterlag das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Koch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (83.). Damit war der Triumph der Osterweddinger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Norenko (67. Volkmer), Preuss, Rezai, Kompaniiets, Kulinich, El Zayat (53. Tischer), Jahjah, Jibril, Dervishaj, Farho (72. Kidw)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Loof (79. Reuter), Falkenberg, Nakoinz (84. Frimel), Barkowski, Klaus, Koch (84. Suchanek), Embach, Gebhardt (67. Magel), Nölle (82. Dziobek), Schulze

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27