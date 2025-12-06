Signifikant unterlegen zeigte sich der MSC Preussen im Spiel gegen den Osterweddinger SV letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen hinkt 0:2 hinterher – 26. Minute

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Schon fünf Minuten darauf konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Rezai, Kompaniiets, Farho (72. Kidw), Norenko (67. Volkmer), Preuss, El Zayat (53. Tischer), Dervishaj, Jibril, Jahjah, Kulinich

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Nakoinz (84. Frimel), Falkenberg, Loof (79. Reuter), Koch (84. Suchanek), Nölle (82. Dziobek), Schulze, Barkowski, Embach, Gebhardt (67. Magel)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27