Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat die Germania Olvenstedt I auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die TSG Grün-Weiß Möser I unterlag das Team von Sascha Döring mit 1:5 (0:1).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Henry Jentzsch, als Kevin Kloska für Möser traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Nils Karbe den Ball ins Netz (55.).

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Burger den Ball in der 56. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde es für die Burger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Nils Karbe traf in der 74. Spielminute, gefolgt von Willi Küllmey (76.). Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Kloska den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (78.). Damit war der Sieg der Burger entschieden. In Spielminute 83 handelte sich die TSG Grün-Weiß Möser I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – TSG Grün-Weiß Möser I

Germania Olvenstedt I: Osada – Frank (64. Winkelmann), Pahlke (64. Hallbauer), D. Elling, Komrowski, Otto (21. Freise), Puchowka, Neumann (78. Metzger), Sevcov, Zabel (78. Bierwirth), Mucke

TSG Grün-Weiß Möser I: Erdmann (45. Rudolf) – Rick, Thiele (46. Rölke), Sachs, Pilz, Kloska, Küllmey, Nord (66. Friedhoff), Karbe, Rieche (64. Henning), Kloska

Tore: 0:1 Kevin Kloska (43.), 0:2 Nils Karbe (55.), 1:2 Nils Rölke (56.), 1:3 Nils Karbe (74.), 1:4 Willi Küllmey (76.), 1:5 Kevin Kloska (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 67