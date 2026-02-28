Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem Eilslebener SV machtlos und wurde mit 2:4 (1:3) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:3).

Nach lediglich 16 Minuten schoss Robert Niebuhr das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Niebuhr den Ball ins Netz (19.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Carlo Bernd Köhler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 auszubauen (75.). Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Aldinar (81. Hejhemo), Alali Alhamad, Niemann, Simon (46. Zarek), Oeding, Koopmann, Kutz, Richard, Wald (76. Ladewig), Schulz

Eilslebener SV: Schmidtke – Badeleben, Hampel (85. Roloff), Bockwoldt, Jakobs (82. Weber), Hasse (73. Falk), Haus (54. Ruprecht), Wittek, Matthies (64. Köhler), Niebuhr, Bach

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58