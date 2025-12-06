Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TSV Niederndodeleben am Samstag nicht, als er sich vor 104 Fans mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I geschlagen geben musste.

Irxleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Felix Narr. Der Trainer von Niederndodeleben musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Möser beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

95. Minute: TSV Niederndodeleben 0:2 im Hintertreffen

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Niederndodeleben steckte dreimal Gelb ein. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Am Ende des Duells sollte es der TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Kloska den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+5). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski, Müller (72. Farkas), Ahlemann, Komorous (68. Bergmann), Dreiling, Bittner, Schott, Frank, Gottschalk, Lüddeckens

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Moratschke (87. Fähse), Pilz, Nord (55. Eickhoff), Rick, Jentzsch, Kloska, Kloska, Küllmey, Thiele, Rieche (68. Friedhoff)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104