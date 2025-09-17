Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 1:4 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Spiel zwischen Magdeburg und Altenweddingen ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Dethlefsen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (42.).

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jannes Krüger konnte in Minute 45+2 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Seilerwiesen Magdeburg. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Sülzetaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Rathsack, Stridde, Tamaan (75. Batal), Theele, Skorsetz, Grzenda, Gropius, Schröder, Dreiling (68. Voigtländer)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Junge (72. Tschepe), Winkelmann, Mootz, Harnau, Petters, Wendland, Krüger (89. Thielecke), Schwarz, Nord, Dethlefsen (84. Hanft)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (29.), 0:2 Florian Dethlefsen (42.), 0:3 Jannes Krüger (45.+2), 1:3 Christian-Gabriel Gropius (67.), 1:4 Jannes Krüger (87.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tim Polten, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 60