Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV Eintracht Gommern am Samstag nicht, als er sich vor 57 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verabschieden musste.

Gommern/MTU. Das Match zwischen Gommern und Kleinmühlingen/Zens ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Felix Günther (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte einmal Gelb (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Das zweite Tor konnten die Bördeländer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – Minute 82

Nach wenigen Momenten gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Schellbach, Sindermann, Kunitschke, Thiem, Randel, L. Schmidt, C. Werban (32. V. Werban), Von Saleski (58. Adelheim), Thauß (3. Schäfer)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kemp, Hamel (63. Junge), Richter, Braunert, Pflug, Günther, Stegemann, Stüber, Kietzmann (78. Seydlitz), Zöbisch (88. Baartz)

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57