Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem TSV Niederndodeleben machtlos und wurde 2:4 (1:1) besiegt.

Samswegen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jan-Erik Gamroth das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Börder konterten in der 31. Minute. Diesmal war Dean Joel Dreiling der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Julian Kober, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Gamroth, Herbst (73. Mazlomi), Bartsch, Ermisch, Stettin (73. Engler), Wagner, Kober, Feyer, Ismail (62. Sonnabend)

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling (68. Farkas), Ahlemann, Müller (56. Bergmann), Jebsen, Husnik, Felgentreff (56. Husnik), Gottschalk (68. Bittner), Lüddeckens, Schott (89. Neumann), Nötzold

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52