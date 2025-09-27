Der SSV Samswegen 1884 hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:4 (1:1).

Samswegen/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SSV Samswegen 1884 und der TSV Niederndodeleben am Samstag 2:4 (1:1) getrennt.

Jan-Erik Gamroth (SSV Samswegen 1884) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dean Joel Dreiling den Ball ins Netz.

31. Minute SSV Samswegen 1884 gleichauf mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Dreiling/Niederndodeleben (47.), gefolgt von Silvio Gottschalk (TSV Niederndodeleben) in Minute 61 und Michel Nötzold (TSV Niederndodeleben) in Minute 66. Spielstand 4:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Julian Kober, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – TSV Niederndodeleben

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth, Kober, Wagner, Ismail (62. Sonnabend), Herbst (73. Mazlomi), Bartsch, Ermisch, Feyer, Lehmann, Stettin (73. Engler)

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (56. Bergmann), Gottschalk (68. Bittner), Felgentreff (56. Husnik), Nötzold, Schott (89. Neumann), Ahlemann, Jebsen, Dreiling (68. Farkas), Husnik, Lüddeckens

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (1.), 1:1 Dean Joel Dreiling (31.), 1:2 Dean Joel Dreiling (47.), 1:3 Silvio Gottschalk (61.), 1:4 Michel Nötzold (66.), 2:4 Julian Kober (90.+2); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 52