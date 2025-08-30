Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Samswegen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Resch. Der Trainer von Samswegen musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Stern beobachten.

Michel Unger (Roter Stern Sudenburg) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

SSV Samswegen 1884 sieht sich 0:2 im Rückstand – 52. Minute

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 musste zweimal Gelb hinnehmen.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Philipp Schimmelpfennig den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (52.). Damit war der Triumph der Berliner gesichert. Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Stettin (83. Jahns), Kober, Wagner, Ermisch, Gamroth, Herbst (57. Sonnabend), Feyer, Bartsch, Lehmann, Nagel (75. Engler)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer, Pakebusch, Abraham, Telge (54. Kreiser), Unger (78. Böttcher), Graupner, Schimmelpfennig, Gläser (61. Pfitzner), Hennings, Spilgies

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63