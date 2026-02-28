Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem SSV Samswegen 1884 machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Robby Nagel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg liegt 0:2 zurück – 80. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 10 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (80.). Damit war der Sieg der Börder gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Pakebusch, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Riedel, Gläser, Lüthgarth (46. Moushfiq), Unger (46. Spilgies), Böttcher, Abraham, Hennings, Pfitzner (70. Alkhalaf)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Gamroth (85. Jahns), Sonnabend (46. Feyer), Wagner, Lehmann, Ermisch, Engler (46. Herbst), Ronge, Bartsch, Nagel (72. Resch)

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64