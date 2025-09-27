Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Magdeburger SV Börde am Samstag nicht, als er sich vor 22 Zuschauern mit 2:4 (1:4) gegen den BSV 79 Magdeburg geschlagen geben musste.

Gleich nach dem Anstoß schoss Patrick Kreutzer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Janis Klinzmann (5.) erzielt wurde.

5. Minute Magdeburger SV Börde gleichauf mit BSV 79 Magdeburg – 1:1

Tor Nummer drei schoss Philipp Glage für Magdeburg (22.). Die Partie blieb spannend. Philipp Glage (Magdeburg) und Janis Klinzmann (Magdeburg) trafen in Minute 30 und 44. Spielstand 4:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte David Berlin (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (72.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 75 handelte sich der BSV 79 Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – BSV 79 Magdeburg

Magdeburger SV Börde: König – Boeke (46. Lange), Berlin, M. Rebone, Fritsch, Rhode, Kreutzer, L. Rebone (77. Johne), Wolff (59. Leonhardt), Wesemeier, Gallert (77. Horstkötter)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Gröschner, Hartwig, Horn, Ellrich (66. Bansemer), Wolde, Kokert (86. Kasper), Glage, Spiering (79. Nsien), Klinzmann (90. Heyse), Ngou

Tore: 1:0 Patrick Kreutzer (4.), 1:1 Janis Klinzmann (5.), 1:2 Philipp Glage (22.), 1:3 Philipp Glage (30.), 1:4 Janis Klinzmann (44.), 2:4 David Berlin (72.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Danilo Babajew, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 22