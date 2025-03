Eine herbe Schlappe erlitt die SG Blau-Weiß Gerwisch an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 98 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Erik Baas für Burg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jonathan Matthe der Torschütze (18.).

Minute 18 SG Blau-Weiß Gerwisch und Burger BC 08 im Gleichstand – 1:1

Robin Wehrmann traf für Burg in Minute 63, Pascal Thiede in Minute 70 und Paul Alfred Wegner in Minute 71. Spielstand 4:1 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Erik Teege den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (82.). Damit war der Triumph der Burger gesichert. Die Gegner vom Burger BC 08 beendeten die Partie mit einer Roten Karte (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – Burger BC 08

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger – Gerber (79. Lisak), Siemke, Möser, Gehrmann, Dake, Fritz, Deckert (20. Mangold), Brandt, Matthe, Köthnig

Burger BC 08: Micksch – Gase, Saage, Baas (46. Thiede), Schmidt (50. Wegner), Grisgraber, Wehrmann, Engel, Parpart (84. Schulz), Zimmer (32. Teege), Ulrich (80. Lichtenberg)

Tore: 0:1 Erik Baas (4.), 1:1 Jonathan Matthe (18.), 1:2 Robin Wehrmann (63.), 1:3 Pascal Thiede (70.), 1:4 Paul Alfred Wegner (71.), 1:5 Erik Teege (82.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Heiko Schulze; Zuschauer: 98