Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem BSV 79 Magdeburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 19 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fynn Kokert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (38.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alain Zidane Nsangou den Ball ins Netz (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Einen Wermutstropfen mussten die Magdeburger noch hinnehmen. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Kokert, Hartwig, Ellrich (73. Nsien), Klinzmann, Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Heyse, Glage, Ngou, Nsangou, Gröschner

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Qorbani, Otto, Banas (64. Lange), Tafere, Ilijoski, Madaus, Al Houri (84. Fateh), (77. Hahn), Adjioski

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19