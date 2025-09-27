Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens.

Philipp Christian Kutz traf für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Magdeburger konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Bennet Meinecke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tom Claas Stüber kam rein für Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Bereits fünf Minuten darauf konnte Maurice Ninschkewitz (Kleinmühlingen/Zens) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bördeländer Mannschaft erzielen (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, Hamel, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Hertel (82. Thorau), Richter, Kietzmann (64. Dörner), Boese (46. Ninschkewitz), Meinecke (74. Junge), Günther, T. N. Stüber

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Oeding, Wegelin, Niemann, Aldinar, Alali Alhamad, Iyamu (83. Dolke), Kutz, Schulz, Simon, Schmidt

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44