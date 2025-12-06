Der SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (3:2)-Heimsieg gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (3:2).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Vincent Kühn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Magdeburger legten in der 22. Minute nach. Diesmal war Daniel Stridde der Torschütze.

SV Seilerwiesen Magdeburg mit 2:0 vorne – Minute 22

Die Magdeburger erhöhten noch einmal. Christian-Gabriel Gropius versenkte den Ball in Spielminute 28. Dann waren die zurückliegenden Bördeländer dran: Nicola Maximilian Braunert schoss und traf in der 42. Minute, gefolgt von Maurice Ninschkewitz und Ruben Schäfer (43., 60.). 3:3. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Gropius versenkte den Ball in der 62. Spielminute zum zweiten Mal per Strafstoß. So einfach ließen sich die Bördeländer jedoch nicht abhängen. Maurice Hertel versenkte den Ball in Spielminute 78. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seilerwiesen Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Daniel Zoll (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Grzenda, Gropius, Kühn, Zoll, Lausch, Skorsetz, Theele (76. Lücke), Rittmeister, Klimm (65. Tamaan)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hamel, Ninschkewitz, Braunert, Kietzmann (73. Pflug), Schäfer, Günther, Stüber (82. Brösel), Richter, Hertel, Boese

Tore: 1:0 Vincent Kühn (4.), 2:0 Daniel Stridde (22.), 3:0 Christian-Gabriel Gropius (28.), 3:1 Nicola Maximilian Braunert (42.), 3:2 Maurice Ninschkewitz (43.), 3:3 Ruben Schäfer (60.), 4:3 Christian-Gabriel Gropius (62.), 4:4 Maurice Hertel (78.), 5:4 Daniel Zoll (90.+1); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Til Mars Kunze; Zuschauer: 25