Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen heimste der SSV Samswegen 1884 am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Samswegen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (1:2) getrennt.

Nach nur 16 Minuten schoss Spieler Nummer 5 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ihab El Zayat den Ball ins Netz (21.).

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Es blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Kober, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Börder zu entscheiden (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner (84. Engler), Lehmann, Gamroth, Herbst (53. Kober), Feyer (89. Jahns), Nagel (84. Mazlomi), Bartsch, Resch, Ermisch

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Norenko, Preuss, Farho, El Zayat, Heinrich (46. Kulinich), Kidw, Tischer, Jibril, Al Mori (67. Kompaniiets)

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32