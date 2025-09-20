Einen 4:3 (0:3)-Heimsieg gegen den SV 1889 Altenweddingen heimste der Roter Stern Sudenburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). Im Spiel zwischen Stern und Altenweddingen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:3 (0:3)-Erfolg für das Team aus Stern.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz (32.).

Minute 32: Roter Stern Sudenburg mit 0:2 im Rückstand

Die Sülzetaler schafften es, nochmal zu erhöhen. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Spielminute 39 noch einmal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner konnten Boden gut machen. David Abraham versenkte den Ball in der 64. Spielminute, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Gläser (90. Böttcher), Spilgies (46. Unger), Hennings, Abraham (90. Moushfiq), Graupner, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Riedel, Felgenhauer, Telge (46. Wildenhof)

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Winkelmann, Tschepe, Deike (22. Selent), Dethlefsen, Hanft (77. Thielecke), Harnau (60. Thielecke), Krüger, Sedlak (60. Wendland), Rein (53. Mootz)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104