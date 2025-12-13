Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem Magdeburger SV Börde ein 2:1 (1:0)-Triumph über den MSC Preussen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

David Berlin (Magdeburger SV Börde) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

74. Minute Magdeburger SV Börde auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Blümel (77. Witt), Berlin, Schüßler, Gallert, Wesemeier, Fritsch (87. Rhode), Boeke, Köhler (90. Markowski), Beyer, Jakuszeit (65. Schuster)

MSC Preussen: Thiem – Rezai (85. Volkmer), Dervishaj, Hussen Gahdo (66. Norenko), El Zayat (72. Al Mori), Preuss, Jibril, Tischer (46. Kulinich), Farho, Jahjah, Kompaniiets (85. Kidw)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15