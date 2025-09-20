Einen 5:4 (2:2)-Heimerfolg gegen den Osterweddinger SV fuhr der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:2).

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und Osterweddinger SV – Minute 18

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Glage schoss und traf in Spielminute 20 noch einmal. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mathias Loof schoss und traf in Spielminute 38. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Torben Hartwig schoss und traf in der 46. Spielminute. So leicht ließen sich die Osterweddinger aber nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig versenkte den Ball in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Alain Zidane Nsangou, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu bescheren (89.). Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kasper, Nsangou, Glage, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Bansemer, Ellrich (76. Heyse), Gröschner, Kokert (71. Nsien), Hartwig, Yakhyaev (71. Hennig)

Osterweddinger SV: Kiese – Schulze, Embach (63. Magel), Nakoinz, Falkenberg, Nölle, Iser, Barkowski, Müller (79. Gebhardt), Koch, Loof (55. Reuter)

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43