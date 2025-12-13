weather starkbewoelkt
  4. Ergebnis 15. Spieltag: Eine knappe Schlappe steckt TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen TSG Grün-Weiß Möser I ein: 0:1

Eine Niederlage für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Aktualisiert: 13.12.2025, 21:51

Kleinmühlingen/MTU. Auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen haben 39 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Kleinmühlingen
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 15

Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann, Stegemann (57. Dörner), Schmidt, Seydlitz (70. Volk), Brösel (57. Kemp), Hertel (78. Zöbisch), Günther, Hamel, Schäfer, Braunert
TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Rieche (67. Eurich), Pilz, Kloska (84. Friedhoff), Karbe (90. Kolodziej), Thiele, Fähse (46. Eickhoff), Rick, Jentzsch, Moratschke
Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39