Ergebnis 14. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt SV Groß Santersleben I gegen SSV Samswegen 1884 ein: 0:1
Mit einer Niederlage für den SV Groß Santersleben I endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:1 (0:1).
Groß Santersleben/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Groß Santersleben I und SSV Samswegen 1884. 33 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.
Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten brachte Tim Engler die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Groß Santersleben
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 14
Der SV Groß Santersleben I rutschte auf Platz elf.
Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SSV Samswegen 1884
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, C. Madaus (46. Banas), Qorbani, Adjioski, Delleh, C. Madaus, Lange, Hahn, Al Houri (46. Dressel), Otto
SSV Samswegen 1884: Lindemann – Bartsch, Engler (90. Wagner), Ermisch, Gamroth, Resch, Sonnabend (70. Stettin), Nagel, Herbst (81. Mazlomi), Ronge
Tore: 0:1 Tim Engler (29.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Ralf Wondratschek; Zuschauer: 33