Für den SV 1889 Altenweddingen endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Sülzetal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem torarmen 0:1 (0:0). 152 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Junge (76. T. R. Thielecke), Krüger, Nord, Selent, Rein (46. Schubert), Winkelmann, Schwarz, Wendland, Mootz (76. L. Thielecke), Harnau

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe (83. Eickhoff), Jentzsch, Pilz, Rieche (53. Kloska), Rölke, Kloska, Rick (76. Jordan), Küllmey, Sachs, Thiele

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152