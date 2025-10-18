Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (2:2) einen Misserfolg gegen den TSV Niederndodeleben einstecken.

Gleich nach Spielstart schoss Jan Frank das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Leon-Pascal Johne (8.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Die Partie blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bjarne Arthur Biermanski (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Niederndodelebener Mannschaft erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Fritsch (78. Rebone), Horstkötter (57. Beyer), Berlin, Wesemeier, Blümel, Gallert, Schuster (68. Müller), Brussig, Liedtke, Johne (78. Köhler)

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (83. Komorous), Bittner, Ahlemann, Mai (46. Felgentreff), Bergmann (60. Müller), Dreiling, Nötzold, Jebsen, Gottschalk (90. Neumann), Frank

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50