Kein Punktgewinn für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I hinnehmen.

Kleinmühlingen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TSG Grün-Weiß Möser I. 39 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann, Seydlitz (70. Volk), Brösel (57. Kemp), Hertel (78. Zöbisch), Braunert, Günther, Hamel, Schäfer, Schmidt, Stegemann (57. Dörner)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska (84. Friedhoff), Thiele, Fähse (46. Eickhoff), Sachs, Rieche (67. Eurich), Karbe (90. Kolodziej), Rick, Moratschke, Pilz, Jentzsch

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39