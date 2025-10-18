Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (2:2) einen Misserfolg gegen den TSV Niederndodeleben hinnehmen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jan Frank für Niederndodeleben traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Niederndodelebener konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Leon-Pascal Johne der Torschütze (8.).

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Es blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Bjarne Arthur Biermanski den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Niederndodeleben sicherte (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Fritsch (78. Rebone), Blümel, Johne (78. Köhler), Berlin, Brussig, Horstkötter (57. Beyer), Liedtke, Schuster (68. Müller), Gallert, Wesemeier

TSV Niederndodeleben: Willner – Bergmann (60. Müller), Bittner, Mai (46. Felgentreff), Dreiling, Nötzold, Gottschalk (90. Neumann), Ahlemann, Jebsen, Biermanski (83. Komorous), Frank

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50