Kein Punktgewinn für Magdeburger SV Börde: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg einstecken.

Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Gastgeber des Magdeburger SV Börde am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kai Rathsack den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

29. Minute Magdeburger SV Börde und SV Seilerwiesen Magdeburg im Gleichstand – 1:1

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Daniel Stridde den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für den SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte (42.). Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Berlin, M. Wolff, Rhode, Horstkötter (61. Fritsch), T. Wolff, Blümel, Boeke (83. Köhler), Gallert (74. Lange), Johne (59. Wesemeier), Müller

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Kühn, Meyer (46. Buschmann), Grzenda, Zoll (81. Lücke), Skorsetz, Theele, Rittmeister, Gropius (74. Lentz), Rathsack

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47