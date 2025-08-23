Kein Punktgewinn für BSV 79 Magdeburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 4:5 (1:2) einen Misserfolg gegen den Eilslebener SV hinnehmen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:5 (1:2).

Nach nur 20 Minuten schoss Marcus-Antonio Bach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Bach den Ball ins Netz (30.).

BSV 79 Magdeburg liegt 0:2 zurück – Minute 30

Dann waren die abgeschlagenen Magdeburger dran: Philipp Glage traf in der 40. Spielminute. Der Eilslebener SV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Pascal Hampel traf in Minute 53. So einfach ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Philipp Glage schoss und traf in Minute 70, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Die Eilslebener blieben ihnen auf den Fersen. Julian Wittek versenkte den Ball in der 92. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Christian Falk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Eilsleben sicherte (90.+4). Die Magdeburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Mittag, Gröschner, Ngou, Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Horn, Glage, Klinzmann, Hartley (58. Bansemer), Nsangou, Ellrich (71. Hartwig)

Eilslebener SV: Bergeest – Jakobs (80. Köhler), Stolte (80. Ruprecht), Bockwoldt (88. Weber), Reber, Haus, Bach, Duckstein (71. Badeleben), Falk, Wittek, Hampel

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41