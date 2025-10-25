Kein Punktgewinn für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I einstecken.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Tim Rieche (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Burger konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Vinzent Rasche der Torschütze (45.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Spielminute darauf konnte Willi Küllmey (Möser) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Burger Elf erzielen (80.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Oeding, Rohde (58. Hildebrandt), Reuper, Iyamu, Alali Alhamad, Rasche, Simon, Fischer, Kutz, Schulz

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Küllmey, Moratschke, Rieche (59. Nord), Thiele (77. Henning), Sachs, Rick, Kloska, Eickhoff, Jentzsch, Pilz

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54