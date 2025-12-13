Kein Punktgewinn für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I hinnehmen.

Eine knappe Niederlage steckt TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen TSG Grün-Weiß Möser I ein: 0:1

Kleinmühlingen/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TSG Grün-Weiß Möser I. 39 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Die Bördeländer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Hertel (78. Zöbisch), Stegemann (57. Dörner), Schmidt, Hamel, Günther, Schäfer, Braunert, Brösel (57. Kemp), Seydlitz (70. Volk), Kietzmann

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Rieche (67. Eurich), Jentzsch, Pilz, Kloska (84. Friedhoff), Fähse (46. Eickhoff), Moratschke, Karbe (90. Kolodziej), Thiele, Rick

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39