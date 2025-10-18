Für den Magdeburger SV Börde endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TSV Niederndodeleben mit 2:3 (2:2).

Magdeburg/MTU. Der Magdeburger SV Börde und der TSV Niederndodeleben haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (2:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jan Frank für Niederndodeleben traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Leon-Pascal Johne (8.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen Magdeburger SV Börde und TSV Niederndodeleben – Minute 8

Tor Nummer drei schoss Benny Pascal Blümel für Magdeburg (26.). Die Partie blieb spannend. Milan Henrik Bittner (Niederndodeleben) traf in Minute 38. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Bjarne Arthur Biermanski, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Niederndodelebener Team den Sieg zu verschaffen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Magdeburger SV Börde wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 77 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom TSV Niederndodeleben beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – TSV Niederndodeleben

Magdeburger SV Börde: König – Fritsch (78. Rebone), Berlin, Johne (78. Köhler), Schuster (68. Müller), Liedtke, Blümel, Brussig, Gallert, Horstkötter (57. Beyer), Wesemeier

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (83. Komorous), Jebsen, Bergmann (60. Müller), Ahlemann, Gottschalk (90. Neumann), Frank, Dreiling, Nötzold, Mai (46. Felgentreff), Bittner

Tore: 0:1 Jan Frank (6.), 1:1 Leon-Pascal Johne (8.), 2:1 Benny Pascal Blümel (26.), 2:2 Milan Henrik Bittner (38.), 2:3 Bjarne Arthur Biermanski (67.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Torsten Meiners, Justin Jorrens; Zuschauer: 50