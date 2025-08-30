Eine Niederlage für den Magdeburger SV Börde besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 1:2 (1:2).

Magdeburg/MTU. Die Partie zwischen dem Magdeburger SV Börde und dem SV Seilerwiesen Magdeburg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:2 (1:2) für sich.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 29 wurde das Gegentor durch Kai Rathsack erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Daniel Stridde den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für den SV Seilerwiesen Magdeburg sicherte (42.). Die Magdeburger haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Seilerwiesen Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Markowski – Gallert (74. Lange), Müller, Blümel, Berlin, M. Wolff, T. Wolff, Horstkötter (61. Fritsch), Johne (59. Wesemeier), Boeke (83. Köhler), Rhode

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Rittmeister, Theele, Skorsetz, Meyer (46. Buschmann), Rathsack, Stridde, Grzenda, Gropius (74. Lentz), Kühn, Zoll (81. Lücke)

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (1.), 1:1 Kai Rathsack (29.), 1:2 Daniel Stridde (42.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Ralf Wondratschek, Torsten Meiners; Zuschauer: 47