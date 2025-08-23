Eine Niederlage für den BSV 79 Magdeburg besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Eilslebener SV mit 4:5 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV am Samstag 4:5 (1:2) getrennt.

Marcus-Antonio Bach (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Bach (30.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Dann kamen die zurückliegenden Magdeburger zum Zug: Philipp Glage traf in der 40. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Pascal Hampel traf in der 53. Spielminute. So einfach ließen sich die Magdeburger nicht unterkriegen. Philipp Glage versenkte den Ball in Spielminute 70, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). Die Eilslebener blieben ihnen auf den Fersen. Julian Wittek traf in Minute 92. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Christian Falk den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Eilsleben sicherte (90.+4). Der BSV 79 Magdeburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Hartley (58. Bansemer), Glage, Horn, Mittag, Nsangou, Ngou, Gröschner, Klinzmann, Yakhyaev (88. Youdom Takaw), Ellrich (71. Hartwig)

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (80. Ruprecht), Bach, Jakobs (80. Köhler), Hampel, Bockwoldt (88. Weber), Reber, Haus, Wittek, Duckstein (71. Badeleben), Falk

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41