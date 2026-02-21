Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unglaublichen 7:1 (2:0) fegte das Team des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Platz.

Eilsleben/MTU. 7:1 (2:0) in Eilsleben: Ganze sieben Bälle hat das Team von Fabian Dilge, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Gegner aus Magdeburg untergebracht.

In Minute 13 schoss Jerome Luca Gerhardt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV liegt in Minute 15 2:0 vorn

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Derda, Gerhardt (60. Weber), Matthies (60. Bockwoldt), Hampel (80. Roloff), Bach, Köhler (60. Wittek), Haus, Niebuhr, Stolte (60. Jakobs), Badeleben

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsien, Kasper (85. Chahdali), Ellrich, Hilgendorf, Spiering, Hartwig, Gröschner, Klinzmann, Njonou, Ngou

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39