Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SSV Samswegen 1884 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Eilsleben/MTU. Im Spiel zwischen Eilsleben und Samswegen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 5:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

David Herbst (SSV Samswegen 1884) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Christian Jakobs (15.) erzielt wurde.

Minute 15 Eilslebener SV gleichauf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1

Spielstand 1:1. Das Eilslebener Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich einen Vorsprung. Benjamin Sacher versenkte den Ball in der 50. Spielminute, gefolgt von Laurin Matthies (77.). Zu all dem Jammer lenkte der Börder den Ball in der 91. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Das Spiel endete bitter für die Börder. In der ersten Nachspielminute lenkte Fabian Lehmann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SSV Samswegen 1884

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Duckstein (81. Gerhardt), Weber (46. Köhler), Willms (63. Matthies), Haus, Jakobs, Reber, Derda (69. Wittek), Sacher, Pruhs (46. Sengewald)

SSV Samswegen 1884: Sonnabend – Wagner, Resch (85. Moustafa), Kober, Gamroth, Nagel (36. Mazlomi), Ismail (85. Jahns), Herbst (70. Engler), Ermisch, Bartsch, Lehmann

Tore: 0:1 David Herbst (11.), 1:1 Christian Jakobs (15.), 2:1 Benjamin Sacher (50.), 3:1 Laurin Matthies (77.), 4:1 Fabian Lehmann (90.+1), 5:1 Benjamin Sacher (90.+5); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Rainer Wielinski, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 74