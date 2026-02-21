Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag setzte sich der Gastgeber Eilslebener SV vor 39 Zuschauern gegen den BSV 79 Magdeburg mit einem souveränen 7:1 (2:0) durch.

Eilsleben/MTU. Gleich siebenmal hat der Eilslebener SV am Samstag gegen die Gäste aus Magdeburg eingenetzt. 7:1 (2:0) für die Eilslebener.

Jerome Luca Gerhardt traf für den Eilslebener SV in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Eilslebener legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Robert Niebuhr der Torschütze (15.).

15. Minute: Eilslebener SV mit 2:0 Vorsprung

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Luca Drebenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Gerhardt (60. Weber), Hampel (80. Roloff), Stolte (60. Jakobs), Derda, Köhler (60. Wittek), Matthies (60. Bockwoldt), Haus, Niebuhr, Bach, Badeleben

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsien, Kasper (85. Chahdali), Ngou, Hartwig, Klinzmann, Gröschner, Njonou, Ellrich, Hilgendorf, Spiering

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39