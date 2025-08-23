Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Duell zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge endet unentschieden 0:0

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Reuper (73. Schulz), Simon, Kutz, Niemann, Iyamu, Alali Alhamad (89. Wald), Fischer, Rohde, Oeding, Hildebrandt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vogel (61. Marth), Schäfer, Peukert, Raue, Wöhler, Schulze, Kloska, Taube, Schlüter, Fritz

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47