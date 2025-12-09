Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen den SV Groß Santersleben I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kleinmühlingen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und dem SV Groß Santersleben I mit einem Remis.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Minute 69 TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gleichauf mit SV Groß Santersleben I – 1:1

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach der Pause gelang es Yohanes Tafere, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Santersleber zu erlangen (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bördeländer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz (80. Kemp), Braunert, Richter, Boese, Hertel, Kietzmann (65. Dörner), Günther, Schäfer (65. Brösel), Hamel, Zöbisch (75. Stüber)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Otto, Adjioski, Dressel, Delleh, Tafere, Qorbani, Lange, Al Houri, Ilijoski (50. Hahn)

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32