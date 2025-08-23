Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den Osterweddinger SV ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Im Stadion Seilerwiesen haben 49 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und dem Osterweddinger SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Denis Funk (Wespen) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

0:0 für SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV –

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Gropius (90. Müller), Friedrich (70. Heck), Stridde (59. Voigtländer), Theele, Hähre, Skorsetz, Rathsack, Grzenda, Rittmeister

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze, Reuter, Herrmanns, Iser, Barkowski, Nakoinz, Suchanek (46. Dziobek), Magel (78. Hübler), Loof (66. Falkenberg), Koch

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49