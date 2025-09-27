Für den Gastgeber SV 1889 Altenweddingen endete das Duell mit dem SV Eintracht Gommern am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 81 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Selent, Deike, Gumtz (82. L. Thielecke), Harnau, Wendland (46. Sedlak), Mootz, Schwarz, Rein (75. T. R. Thielecke), Krüger, Winkelmann

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener, Tuente (82. Von Saleski), Sindermann, Thiem, Schmidt, Knobloch (69. Hoppe), Schellbach (90. Randel), Rose, Schulz, Napiontek

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81