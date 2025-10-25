Für den Gastgeber SSV Samswegen 1884 endete das Spiel gegen den Osterweddinger SV am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 3:3 (3:2)-Unentschieden.

Samswegen/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SSV Samswegen 1884 und der Osterweddinger SV am Samstag 3:3 (3:2) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Jan-Erik Gamroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Yven Chris Gebhardt (12.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Fabian Lehmann für Samswegen (20.). Die Partie blieb spannend. Philipp Nakoinz (Osterwedding) und David Herbst (Samswegen) trafen in Minute 32 und 33. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Nakoinz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 96 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SSV Samswegen 1884 rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Osterweddinger SV

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Lehmann, Ermisch, Kober, Herbst (89. Jahns), Feyer (70. Engler), Ronge, Sonnabend (63. Ismail), Wagner, Gamroth, Bartsch

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Klaus, Nölle, Barkowski (81. Suchanek), Falkenberg, Iser, Schulze, Dziobek, Embach (46. Hübler), Gebhardt

Tore: 1:0 Jan-Erik Gamroth (6.), 1:1 Yven Chris Gebhardt (12.), 2:1 Fabian Lehmann (20.), 2:2 Philipp Nakoinz (32.), 3:2 David Herbst (33.), 3:3 Philipp Nakoinz (90.+5); Zuschauer: 62