Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem Osterweddinger SV und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Unentschieden.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Thiele für Möser traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – 21. Minute

Noch in der ersten Spielhälfte gelang es Oskar Yannik Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erlangen (21.). Der Osterweddinger SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Magel (54. Falkenberg), Koch, Dziobek, Iser, Schulze, Herrmanns, Reuter (75. Loof), Müller (78. Hübler), Nakoinz, Barkowski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche, Pilz, Rick, Moratschke (64. Eurich), Karbe, Rölke (78. Kloska), Kloska, Thiele (59. Nord), Jentzsch, Sachs

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118