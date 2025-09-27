Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen den Eilslebener SV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Christian Falk (Eilslebener SV) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Eilslebener legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

42. Minute: Osterweddinger SV mit 0:2 im Rückstand

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Mathias Loof kam rein für Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erlangen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Müller (65. Gebhardt), Koch, Falkenberg, Dziobek, Hübler (79. Klaus), Schulze, Iser, Reuter (46. Loof), Nakoinz

Eilslebener SV: Bergeest – Köhler (65. Jakobs), Sacher (79. Hasse), Haus, Reber, Wittek (90. Bockwoldt), Bach (65. Matthies), Hampel, Derda, Badeleben (72. Stolte), Falk

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78