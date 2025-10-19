Ein 3:3 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von MSC Preussen und SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Shahin Farho traf für den MSC Preussen in Minute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Maximilian Rose der Torschütze (66.).

Minute 66 MSC Preussen auf Augenhöhe mit SV Eintracht Gommern – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Preuss, Dervishaj, Rezai (63. Volkmer), Tischer, El Zayat, Al Mori (63. Kompaniiets), Hussen Gahdo, Jahjah, Farho (76. Kidw), Al Mounif

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel, Sindermann, Thiem, Schmidt, Hoppe, Werban, Rose, Hübener, Napiontek, Schellbach

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48