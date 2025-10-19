Ein 3:3 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von MSC Preussen und SV Eintracht Gommern am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:0).

Shahin Farho (MSC Preussen) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Maximilian Rose der Torschütze (66.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur fünf Spielminuten darauf konnte Ihab El Zayat (Preussen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Preussen erzielen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – El Zayat, Al Mori (63. Kompaniiets), Rezai (63. Volkmer), Al Mounif, Tischer, Dervishaj, Preuss, Hussen Gahdo, Jahjah, Farho (76. Kidw)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Werban, Schmidt, Napiontek, Hoppe, Schellbach, Hübener, Sindermann, Rose, Thiem, Randel

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48