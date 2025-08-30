Für den Gastgeber Eilslebener SV endete das Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Eilsleben/MTU. Mit einem Remis sind der Eilslebener SV und der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag auseinander gegangen. 138 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage- Platz 1.

Patrick Oeding (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 79

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Dustin Duckstein ersetzte Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht kam rein für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Laurin Matthies, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Eilslebener zu erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Eilslebener sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Köhler (58. Duckstein), Hampel, Roloff (58. Ruprecht), Falk, Sacher (58. Matthies), Jakobs (71. Weber), Reber, Pruhs, Sengewald, Haus

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Alali Alhamad, Theile, Simon, Fischer, Klawunn (67. Heinemann), Oeding, Hildebrandt, Schulz, Reuper (74. Wald), Iyamu

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138